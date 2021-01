Ein buntes Plakat will dazu ermutigen, hoffnungsfroh ins Jahr 2021 zu gehen. Zwei kreative Menschen aus der Gemeinde St. Kamillus haben zusammengetragen, „was alles nicht abgesagt“ ist. Edith Toussaint steuerte die Idee und die Fotos bei, Thomas Thomitzek brachte seine gestalterische Kompetenz ein. Nicht nur in Fischlaken und Heidhausen soll man sich über die Aussagen des Plakates freuen, sondern als Zeichen übergreifender Verbundenheit genau so in den anderen Gemeinden der Propsteipfarrei.