Mit Bildern einer Videoüberwachungsanlage sucht die Polizei Unna einen Mann, der in Fröndenberg eine Geldbörse gestohlen und anschließend mit der gestohlen Karte Bargeld abgehoben hat.

Der Vorfall ereignete sich am 6. Juli 2019. Damals wurde einer 72-jährigen Fröndenbergerin in einem Lebensmittelgeschäft an der Westicker Straße die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Noch am gleichen Tag wurde mit einer entwendeten Debitkarte bei einem Geldinstitut an der Westicker Straße Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben.

Der unbekannte Abheber wurde dabei von einer Videoüberwachungsanlage aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder des Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern der gesuchten Person.

Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.