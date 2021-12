Ein 22-jähriger Arnsberger fuhr am Dienstagabend, 28. Dezember, gegen 20.40 Uhr auf der Ardeyer Straße in Richtung Langschede. In einer Rechtskurve in Höhe der Feldstraße fuhr er aus bisher nicht bekannter Ursache geradeaus in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem PKW einer 22-jährigen Mendenerin.

Durch den Aufprall wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11 000 Euro.