Krippenbesuch ...

hochgeladen von Luzie Schröter

Die Weihnachtskrippe wird um die Weihnachtszeit aufgestellt.

Bruder Gandulf Stulpe aus Münster schnitzte die Figuren 1973 nach lebenden Vorbildern.

hochgeladen von Luzie Schröter

Die Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung ist eine katholische Wallfahrtskirche in Werl in Westfalen. Sie wurde am 16. Oktober 1953 von Papst Pius XII. in den Rang einer Basilica minor erhoben.

hochgeladen von Luzie Schröter

Kommt alle gut ins Wochenende und bleibt oder werdet gesund .