Fröndenberg. Am Freitag, 25. März, fand in Altendorf eine Aktion zum Frühjahrsputz statt. Unter großer Beteiligung der neu gegründeten Dorfgemeinschaft wurde unter der Leitung von Uwe Kissing eine Menge an Unrat aus den Büschen und Gräben gesammelt. Beim anschließenden Grillen wurden weitere Aktionen geplant. Nächster Treffpunkt ist das traditionelle Osterfeuer an der alten Schule am Ostersonntag. Die Dorfgemeinschaft bedankt sich bei der Stadt Fröndenberg für die problemlose Entsorgung des Mülls.