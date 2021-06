Fronleichnam 2021

Passend zum

Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi

blühen überall wunderschöne Blumen .

hochgeladen von Luzie Schröter

Eigentlich wird zu diesem Fest in den Gemeinden an 4 verschiedenen Altären Blumenteppiche

angefertigt . Doch in Zeiten der Corona Pandemie fällt dies leider aus . Es gibt keine Prozessionen .

Fronleichnam ist jedes Jahr am zweiten Donnerstag nach Pfingsten und 60 Tage nach Ostern .

Nur in katholischen Bundesländern ist es ein gesetzlicher Feiertag .

Die aufgenommene Blumen sind in unserem Garten , beim Nachbar und unterwegs bei unserer gestrigen Wanderung .

Ich wünsche euch allen einen schönen Feiertag - bleibt oder werdet gesund .....