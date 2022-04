Am 1. Mai beginnt in Fröndenberg wieder die Freibad-Saison. Dann öffnet das Löhnbad planmäßig nach den umfangreichen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten aufgrund des Starkregens vom Juli vergangenen Jahres.

Die sturzbachartigen Regenfälle hatten am 4. Juli 2021 das Löhnbad innerhalb weniger Minuten und Stunden geradezu überschwemmt. Filteranlagen, Rohrleitungskomponenten und Wasseraufbereitungstechnik wurden mit Schlammwasser geflutet und außer Funktion gesetzt.

Preise unverändert

Dennoch kann das Bad pünktlich zu Saisonbeginn öffnen, die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Energiekunden der Stadtwerke Fröndenberg Wickede erhalten, wie in den Vorjahren, Preisnachlässe in Form von Gutschriften auf den Energierechnungen. Das gilt auch für das Freibad in Wickede (Ruhr). Das Frühschwimmen startet am Montag, 2. Mai. Neu investiert wurde im Löhnbad in schattenspendende Sonnensegel am Kinderbecken und auf Teilen der daneben liegenden Liegewiese. Außerdem wurde die Spielfläche des Beach-Volleyballfeldes und der Beachbereich am Kinderbecken mit 85 Tonnen neuem Sand ausgestattet.

„Es war ein anstrengender Herbst und es war auch ein harter Winter. Aber die externen Firmen und auch unsere Leute haben ihr Bestes gegeben, um rechtzeitig fertig zu werden“, erklärt dazu Dirk Jürgens, bei den Stadtwerken zuständig für den Betrieb des Löhnbades.

Kurz nach dem Schadensereignis hatten die Verantwortlichen in Fröndenberg und Wickede Sofortmaßnahmen ergriffen: Wer Saisonkarten für das Löhnbad hatte, konnte diese kostenlos in den Freibädern in Dellwig und Wickede und auch in der Leitmecke in Menden nutzen. Alexander Loipfinger, Geschäftsführer der Stadtwerke Fröndenberg Wickede: „Das haben wir sehr zu schätzen gewusst, dass uns da die Nachbarn nicht im Stich gelassen haben.“

Saison bis zum 11. September

Das Unwetter am Sonntag, 4. Juli 2021 war plötzlich und gewaltig über große Teile Fröndenbergs hereingebrochen. Nach dem ersten massiven Regenschauer waren einige Badegäste zunächst noch dortgeblieben, um auf besseres Wetter zu warten. Als der zweite Regenguss mit diesen extremen Wassermassen einsetzte, ging alles sehr schnell. Menschen kamen aber nicht zu Schaden.

Bis das Löhnbad am 11. September seine Pforten wieder schließt, haben auch Frühschwimmer wieder die Möglichkeit, in Fröndenberg ihre Runden zu drehen. Geöffnet hat das Freibad zusätzlich zu den gewohnten Zeiten von montags bis freitags von 6 bis 7 Uhr. Danach steht das Löhnbad Besuchern von 9.30 bis 19.30 Uhr täglich zur Verfügung