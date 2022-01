Die Stadt Fröndenberg/Ruhr lässt in der Südstraße zwei Straßenabläufe instand setzen.

Auf Grund der Lage der Baubereiche und um den reibungslosen und zügigen Ablauf der Arbeiten zu ermöglichen, wird die gewohnte Zufahrt in die Südstraße ab Mittwoch, 19. Januar, 7 Uhr, für voraussichtlich drei Tage gesperrt. Ein Ein- und Ausfahren in die Südstraße ist für die Dauer der Arbeiten nur über die östliche Anbindung an die Graf-Adolf-Straße möglich. Die Einbahnstraßenregelung innerhalb die Südstraße wird für diesen Zeitraum aufgehoben. Wegen der geänderten Verkehrsführung werden daher alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Die Erreichbarkeit der Grundstücke ist grundsätzlich sichergestellt. Im unmittelbaren Baubereich kann es jedoch zu Beeinträchtigungen kommen.