BSW-Frühjahrswanderung über den Hagener Drei-Türme-Weg



Am Samstag, den 25.April 2020, veranstaltet die BSW-Ortsstelle Fröndenberg eine Frühjahrswanderung mit Wanderführer Boris Westhoff. Start ist mit dem Zug um 10.19 Uhr ab Fröndenberg nach Hagen Hbf, Ankunft 10.42 Uhr.

Der Drei-Türme-Weg ist etwa 13 km lang und mittelschwer. Der Premiumwanderweg bietet wunderschöne Aussichten auf Hagen und Umgebung. Alle drei Türme haben einen eigenen Charakter: Der Bismarck-Turm ist trutzig, der Kaiser-Friedrich-Turm bietet herrliche Ausblicke bis nach Dortmund und Schalke und vom Eugen-Richter-Turm gibt es den schönsten Hagen-Blick.

In der Waldgaststätte am Kaiser-Friedrich-Turm gibt es Kaffee und Kuchen für unsere Gruppe. Den Abschluss machen wir im Wirtshaus Spinne in Hagen bei einem deftigen Essen. Anschließend ist die Rückfahrt ab Hagen Hbf 18.17 Uhr und Fröndenberg wird um 18.37 Uhr erreicht.

Der Teilnehmerpreis für BSW-Förderer beträgt 17,00 € für Teilnehmer mit DB-Fahrvergünstigung, sonst 24,00 €. Eisenbahner benötigen für Hin-und Rückfahrt eine Personalfahrkarte, die diese bitte selbst erwerben. Der Teilnehmerpreispreis beinhaltet Kaffee und Kuchen sowie das warme Essen mit einem Getränk. Für die Nichteisenbahner ist die Bahnfahrt nach Hagen und zurück eingeschlossen.

Weitere Information und Anmeldung über Burkhard Wendel, Tel. 02375-5788.