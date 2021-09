Ein Querschnitt mit Fotos durch eine erlebnisreiche Woche .

Vor kurzem fuhren wir mit CN Reisen in die Schweiz nach Lugano .

Von Sonntag bis Samstag konnten wir uns über viele Aktionen freuen .

Erlebnisreiche Tage lagen vor uns .

Die Fahrt dorthin zeigte uns schon was wir an Schönheiten zu sehen bekamen .

Das Hotel lag hoch über dem Luganersee.

Montagmorgen nach dem Frühstück fuhren wir mit einem Boot

zu einer 4 stündigen Fahrt über den Luganersee mit Aufenthalt in Gandria und Morcote .

Herrlichstes Wetter lud dort zum Bummeln ein .

Zum Abendessen waren wir aber wieder pünktlich im Hotel .

Dienstag dann ein Highlight – der Lago Maggiore .

Wieder mit einem Boot . Diesmal fuhren wir zu den Borromänischen Inseln .

Auf der Insel Isola Bella besuchten wir das Barockschloss

mit den spektakulären Gartenterrassen .

Wunderschön !! Einfach sehenswert .Und bei dem tollen Wetter machte es richtig Spaß …..

Mittwoch ging es nach Mailand ( Italien ).

Zuerst besuchten wir dort den Monumentalfriedhof

bevor es in das Zentrum

der einzigarten Stadt ging . Der Mailänder Dom ,

ein besonderes Wahrzeichen , war gut besucht Unzählige Menschen waren , wie wir , verzaubert von dem Anblick .Die Galleria Vittoria Emanuele II ,

die Piazza della Scala mit dem Opernhaus waren natürlich auch ein Muss sich anzusehen sowie das Castello .

Natürlich stärkten wir uns in einem Ristorante …..

Donnerstag …. Einfach herrlich ! Wir fuhren zuerst nach Tirano mit dem Bus . Dort stiegen wir in der Bernina- Express

um mit diesem im Panoramawagen bis St. Moritz zu fahren .

Die Fahrt durch die Schweizer Bergwelt – ein Traum .Dort angekommen war Christian , unser Fahrer schon vor Ort

und fuhr mit uns die Passstraße

zurück zum Hotel .

Freitag , der letzte Tag vor der Abreise unternahmen wir eine Fahrt ins Verzascatal .

Eines der schönsten und wildromantischten Täler des Tessins .

Eine Sperrmauer ,

in Lawertezzo ,

an der James Bond einen Film gedreht hatte , war ein Muss es zu besichtigen . Weiter auf der Fahrt , an steinigen Wasserläufen

vorbei ,ging es zu erst an eine Brücke mit Rundbogen

von der auch Leute in die tiefen Wasserstellen sprangen ,ins letzte Dorf im Tal , nach Sonogno

. Den urigen Häusern , gebaut aus Backsteinen

sah man noch an das sie vor ewigen Zeiten gebaut wurden .

Samstag – Zeit Abschied zu nehmen .

Mit vielen , wunderschönen Erinnerungen verließen wir die Schweiz .

Christian , hat uns eine traumhafte Fahrt geboten

und unser Reiseleiter Udo mit seinen Kenntnissen die er uns vermittelt hat ,waren super

Ich kann nur jedem empfehlen , wenn möglich , auch mal dorthin zu fahren .Gesund und munter kamen wir am Abend dann in der Heimat an .