Abstecher auf der Fahrt zur Insel Fehmarn

Anfang Oktober unternahmen wir ja mit CN Reisen eine Fahrt zu der Insel Fehmarn .

Alle Regeln wegen Corona wurden selbstverständlich eingehalten .

Mehrere Zwischenstopps gab es , unter anderem auch in Hamburg .

Hier unternahmen wir dann nach der Besichtigung des Michels





eine Hafenrundfahrt .



Der Hamburger Hafen ist ein offener Tidehafen an der Unterelbe in der Freien und Hansestadt Hamburg. Er ist der größte Seehafen in Deutschland und nach dem Hafen Rotterdam sowie dem Hafen von Antwerpen der drittgrößte in Europa

Der Hamburger Hafen ist der größte deutsche Seehafen und von globaler Bedeutung. Pro Jahr finden rund 10.000 Schiffsanläufe statt, auf den insgesamt etwa 43 Kilometer langen Kaimauern gibt es knapp 300 Liegeplätze. Damit zählt der zweitgrößte Containerhafen Europas zu den leistungsfähigsten Universalhäfen weltweit.

Das Wetter meinte es gut mit uns , denn obwohl es manches mal nach Regen aus sah blieben wir davon verschont .

Die Elbphilharmonie (kurz auch „Elphi“ genannt) ist ein im November 2016 fertiggestelltes Konzerthaus in Hamburg. konnten wir auf der Tour sehr gut sehen - eine Augenweide .



Auch an einem U Boot kamen wir vorbei

den Veranstaltungsort für den " König der Löwen "

konnte man vom Boot aus auch sehen

und viel zu schnell ging die Bootsfahrt zu Ende .

Wer mal nach Hamburg kommt sollte solch eine Hafenrundfahrt auf jeden Fall mit machen .

Fotos von der Schiffsfahrt zeige ich hier und ich hoffe das sie euch auch gefallen werden .

Bleibt alle gesund und vielleicht ist dies ein Lichtblick das auch in der nächsten Zeit wieder solche Fahrten zu erleben sind .