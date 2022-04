Fröndenberg. Viele Mitarbeitende der Stadtverwaltung Fröndenberg/Ruhr nehmen an dem Projekt der „Rest-Cent-Spende“ teil, bei welcher der Cent-Anteil des monatlichen Nettoeinkommens angespart und regelmäßig an gemeinnützige Organisationen in Fröndenberg/Ruhr gespendet wird.

Im Jahr 2021 ist hierbei ein stolzer Betrag von rund 275 Euro zusammengekommen, der nun ausgeschüttet wurde. Auf Wunsch aller Beteiligten soll mit den Spenden des vergangenen Jahres die Bürgerstiftung „Gutes Tun“ unterstützt werden, die sich derzeit um Hilfe in der Ukraine und für die von dort Geflüchteten bemüht. Diese Hilfe ist den MitarbeiterInnen der Stadt ein wichtiges Anliegen. Im Rathaus ist man zuversichtlich, auch im nächsten Jahr ein gut gefülltes Sparkonto für den guten Zweck vorzufinden.