Fröndenberg. Am 1. April hatte der Turn- und Sportverein (TuS) Jahn Dellwig zu seiner Jahreshauptversammlung in die Mehrzweckhalle geladen. Unter großer Beteiligung der Vereinsmitglieder wurde unter anderem über das 100. Jubiläum in diesem Jahr (große Feier am 27. August) und die bevorstehende Belegung der Halle durch Flüchtlinge aus der Ukraine diskutiert

Bei den Wahlen zum Gesamtvorstand gab es zwei neue Bewerber, die einstimmig gewählt wurden und zwei langjährige Mitglieder: Neuer/alter Hauptkassierer ist Friedrich-Wilhelm Reichenbach, neuer zweiter Vorsitzender ist nun Walter-Ludwig Ligges, neuer Hauptgeschäftsführer ist Ronny Scholz, der bis vor kurzem noch bei den Handball-Herren aktiver Spieler war. Neuer/alter erster Vorsitzender ist Dr. Andreas Hennemann. Die neu gewählten Kassenprüfer sind Manfred Hüttemann und Jörg Szymanski.

Aus den Abteilungen

Über die Handballabteilung berichtete Tim Mester: Man macht sich große Sorgen, für die nach der Corona-Pandemie gerade wieder erstarkte Jugendarbeit wegen der zu erwartenden Belegung der Mehrzweckhalle durch Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die Jugendabteilung ist aktiv auf der Suche nach alternativen Hallenzeiten und wartet noch auf die zugesagte Unterstützung der Stadt Fröndenberg. Die Tennisabteilung freut sich auf die im Herbst stattfindende Ausstattung mit Ganzjahresplätzen und bereitet die Anlage unterhalb des Freibades auf die neue Saison vor.

Die Turner versuchen während der zu erwartenden Hallensperrung im Außenbereich und im Freibad ihrem Sport nachzugehen. Die kleine Tischtennisabteilung hat eine gute Zusammenarbeit mit dem GSV Fröndenberg und kann in dieser Saison aufgrund einiger Neuzugänge wieder eine eigene Mannschaft zur Meisterschaft anmelden. Alle Abteilungen freuen sich auf das 100. Jubiläum und sind im Orgateam, das derzeit alles vorbereitet, vertreten.