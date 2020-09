Stück für Stück kehrt nach dem Corona-Lockdown ein wenig Normalität in die Gelsenkirchener Hallenbäder zurück. Ab sofort öffnen die Hallenbäder Buer, Horst und das Hallenbad im Sport-Paradies wieder für die Öffentlichkeit. Das Zentralbad Gelsenkirchen öffnete am 18. August wieder seine Türen. Im Sport-Paradies startet auch wieder das neue Kursprogramm.

Das Bäderteam der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH hat in den vergangenen Wochen für jedes Bad ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet und die Belegungspläne unter Berücksichtigung aller Nutzergruppen neu zusammengestellt.

„Nach mehrmonatiger Corona-Pause sind ab dem kommenden Dienstag wieder alle Hallenbäder in Gelsenkirchen geöffnet und alle drei Nutzergruppen – Schulen, Vereine und die Gelsenkirchener Öffentlichkeit – können ihre Bahnen ziehen“, freut sich Frank Hansch, Betriebsleiter des Bereichs Sport-Paradies/Bäder.

Ein Besuch in den Bädern unterliegt allerdings weiterhin den pandemiebedingten Vorschriften in geschlossenen Räumen. Dazu gehört unter anderem, Abstand halten und im gesamten

Kassen-, Eingangs- und Umkleidebereich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zudem muss die Anwesenheit in den Bädern dokumentiert werden, um im Infektionsfall Kontakte nachverfolgen zu können.

Die Hygienekonzepte sehen täglich mehrere Zeitfenster für den öffentlichen Besuch sowie das Schul- und Vereinsschwimmen vor. Eine Online-Registrierung für einen Schwimmbesuch ist bis auf Weiteres nicht erforderlich. Durch den Schul- und Vereinsbetrieb verändern sich die Öffnungszeiten der Schwimmbäder. Die Zeiten sind auf der Homepage baeder-gelsenkirchen.de eröffentlicht. Dort und auf Sport-Paradies.de können auch die Registrierungsformulare schon im Vorfeld heruntergeladen und vor dem Schwimmbadbesuch ausgefüllt werden. Das verkürzt für alle die Wartezeit. Zudem ist die Besucher-Obergrenze pro Zeitfenster zurzeit wegen Covid-19 limitiert.

Abläufe und Regeln werden weiterhin regelmäßig vom Bäderteam überprüft und bei Bedarf den veränderten Notwendigkeiten angepasst. Oberstes Ziel bleibt es, den Aufenthalt für die Besucher derart zu gestalten, dass die Nutzung so sicher und angenehm wie möglich ist. Alle Maßnahmen setzen aber voraus, dass sich jeder Einzelne verantwortungsvoll verhält, damit die Schutzbestimmungen Wirkung zeigen.

Gültige und während der Schließung durch die Corona-Situation abgelaufene Halb- und Jahreskarten werden mit Wiedereröffnung der Hallenbäder selbstverständlich kostenlos um den Zeitraum der Schließung verlängert.

Im Sport-Paradies startet wieder das gewohnt vielfältige Angebot aus Aquafitness-, Schwimm- und Wassergewöhnungskursen, das ab sofort auf der Webseite buchbar ist. Der Saunabetrieb bleibt coronabedingt in allen Hallenbäder geschlossen.