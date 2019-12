Kinder liegen Reinhold Gerhardt, dem Leiter der TÜV-Station Gelsenkirchen, besonders am Herzen und er engagiert sich bereits seit 2010 für die Arche Noah. Seitdem sammeln er und sein Team mit Spendendosen an der Station für die unheilbar erkrankten und mehrfach schwerstbehinderten Kinder und Jugendlichen.

Bis 2018 ist so ein Betrag von insgesamt rund 22.700 Euro für die Kurzzeiteinrichtung und das Hospiz für Kinder zusammengekommen. In diesem Jahr wurde nun die 25.000-Euro-Grenze geknackt: Passend zur Weihnachtszeit überreichte Gerhardt nun sichtlich zufrieden einen weiteren Spendenscheck über 3.850 Euro an Alina Schmitt, die stellvertretende Bereichsleiterin der Arche Noah.

Es begann 2010 mit der Idee, etwas Gemeinnütziges zu machen. Schnell war klar, dass Spenden für Kinder in der Nähe gesammelt werden sollen. So ist Gerhardt bei seiner Recherche für die passende Organisation auf die Arche Noah gekommen.

Die Einrichtung kümmert sich seit 2001 um kranke und schwerstbehinderte Kinder aus dem gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus. Gerhardt besorgte verplombte Spendendosen und stellte sie an seiner Station auf – seitdem gibt es das ganze Jahr über eine große Spendenbereitschaft der Kunden. Gerhardt freut sich über die Beteiligung der Gelsenkirchener an der Aktion und fasst sie mit einem Wort zusammen: „Großartig!“

Für den Stationsleiter ist das Projekt zu einer Herzensangelegenheit geworden. Ein- bis zweimal pro Jahr überreicht er seit Beginn der Sammelaktion einen Spendenscheck an das Kinderhospiz. Der genaue Gesamtbetrag, der bisher gesammelt wurde, beläuft sich auf 26.520,21 Euro.

Kooperationspartner mit ins Boot geholt

Soziales Engagement ist für Gerhardt selbstverständlich. Daher begnügte er sich nicht mit den Spendendosen an seiner eigenen Station, sondern rührt seither beherzt die Werbetrommel für diese Aktion, so dass er schon viele Kooperationspartner gewinnen konnte.

Der dm-Drogeriemarkt in Buer beteiligte sich zum zweiten Mal in Folge und Filialleiter Christoph Matysek freute sich, die Arche Noah mit der Sachspende seines Unternehmens über eine Vielzahl verschiedener Pflegeprodukte für die Kinder in der Einrichtung unterstützen zu können.

Auch die TÜV-Station Herne hat sich an der Aktion beteiligt, so dass Stationsleiter Denis Stetzka einen weiteren Scheck von 1.000 Euro überreichen konnte. Zusätzlich gab es Spenden in Form von begehrten Fanartikeln der Fußballvereine Borussia Dortmund, Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf für die Kids im Hospiz, die Reinhold Gerhardt stellvertretend übergab.

Alina Schmitt von der Arche Noah, nahm die Spenden für die Kinder gern entgegen. „Wir freuen uns sehr über das mittlerweile neunjährige Engagement von Reinhold Gerhardt. Auch in diesem Jahr werden wir unseren Gästen durch die Spenden tolle Erlebnisse ermöglichen können. Wir danken ihm und allen anderen großzügigen Spendern recht herzlich“, so die stellvertretende Bereichsleiterin.

Reinhold Gerhardt hofft in Zukunft auf weitere Spendenpartner und wird sein Engagement für die Arche Noah fortsetzen: „Viele wissen nicht einmal, dass es die Einrichtung gibt, und wir freuen uns, wenn wir zur Bekanntheit eines so wichtigen Projekts in unserer Nachbarschaft beitragen können.“

Sein Appell ist klar: „Es gibt Kinder in unserer Region, die es wirklich schwer im Leben haben. Wenn wir zu ihrer Lebensqualität etwas beitragen können, dann sollten wir das auch tun“, so Gerhardt.