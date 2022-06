Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit auch der jährliche Sommerleseclub in den örtlichen Stadtbüchereien. Mit diesem Projekt, das durch das Kultursekretariat NRW gefördert wird, haben die Stadtbüchereien Gevelsberg, Schwelm und Sprockhövel ein buntes und fröhliches Leseangebot für die Nachwuchsleser vorbereitet.

Eine riesige Auswahl an neuen und druckfrischen Büchern wartet auf die ferienhungrigen Leseratten und alle, die es werden wollen. Fantastische Fabelwesen, gruselige Abenteuerromane, Ferienromanzen, Comics, Hörbücher, spannendende Dystopien und Agentengeschichten warten zwischen den Buchdeckeln auf die Leser der Sommerleseclubs. Für jeden Lesegeschmack findet sich die passende Urlaubslektüre in den teilnehmenden Stadtbüchereien.

Gemeinsam lesen verbindet. Der Sommerleseclub ist offen für die ganze Familie. Großeltern können sich gemeinsam mit ihren Enkelkindern anmelden, Drei-Generationen-Teams sind möglich, aber auch Freundinnen und Freunde können sich einen kreativen Leseclubnamen geben und gemeinsam die Leselogbücher mit Stempeln füllen. Bei der Anmeldung erhält jeder Leser oder jedes Team ein Leselogbuch mit viel Raum für kreative Gestaltung. Am Ende der Sommerferien wird das Logbuch in der Bücherei abgegeben und die Leseleistung mit Urkunden und kleinen Überraschungen gewürdigt. Weitere Details bitte in der jeweiligen Bücherei vor Ort erfragen.

Gelesen werden kann wirklich überall. Im Freibad, am Strand, auf der Autofahrt, der Couch, im Bett oder bei hochsommerlichen Temperaturen an einem schattigen Plätzchen. Für ausreichend Lesestoff haben die Stadtbüchereien gesorgt. Die Leiterinnen der Stadtbüchereien freuen sich beim Sommerleseclub auf viele begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.