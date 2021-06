Da geht man mit seiner Familie spazieren und trifft ganz plötzlich auf Herrn Sumsemann, den Maikäfer. Eine nicht alltägliche Begegnung, die für Ariane Ibing auch nicht ohne Folgen – natürlich im positiven Sinne – blieb. „Es brachte mich auf die Idee, diesen kleinen Frühlingsboten als Anlass für einen Malwettbewerb zu nehmen“, erzählte die Gevelsberger Kinderschützerin. Gerade in Zeiten von Corona bräuchten die Kinder, ihrer Meinung nach, abwechslungsreiche Beschäftigung, da die Pandemie bei vielen oftmals ein Gefühl an Einsamkeit aufkeimen ließe.

Nach einem kurzen Gespräch mit dem Vorstand rief sie über das bestehende Netzwerk und die sozialen Kanäle vom Kinderschutzbund alle Kinder bis zwölf Jahre dazu auf, ein frühlingshaftes Bild zu malen. Erlaubt waren dabei sämtliche Malstile und Techniken. „Dafür dass alles doch sehr rasch und spontan ging, war das Ergebnis letztendlich einfach klasse“, resümierte die Organisatorin. Die Kinder hatten sich jede Menge einfallen lassen. Schmetterlinge, Marienkäfer, Bienchen und Blümchen – alles war vertreten.

Kürzlich sah sich der Gevelsberger Kinderschutzbund die tollen Kunstwerke an. „Ein jedes Bild ließ wahre Frühlingsgefühle bei uns aufkommen“, verriet Ariane Ibing. Was zur Folge hatte, dass es am Ende keinen Verlierer gab. Alle Kinder, die mitgemacht hatten, wurden zu Siegern gekürt und durften sich als Überraschung ein Geschenk im Kleiderladen abholen. Zudem wurde die gesamte Bildpalette auch noch im Schaufenster aufgehangen. „So können sich die Leute beim Gang durch die Mittelstraße die Bilder der Nachwuchskünstler*innen bei uns anschauen und auch – so wie wir vom Kinderschutzbund, Frühlingsgefühle bekommen.“ Es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass man solch einen künstlerischen Wettbewerb an den Start brachte. Schon jetzt steht fest: Fortsetzung folgt!