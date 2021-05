Nur noch einige Tage, wer will, kann man ihn am sog. Europaplatz betrachten

den



Maibaum in unserer Innenstadt "Europaplatz"

denn bekanntlich ist der Mai 2021 ja bald auch schon wieder rum

Und mit ihm, hoffentlich - bald - , die Corona Pandemie !?

Der Biergarten bei "Pütter" z.B. an gleicher Ecke wartet, wie viele andere ebenfalls,

schon sehnsüchtig auf Gäste !



Unterwegs ca. am Rathaus angefangen, an den schön mit Motiven aus Gladbeck und von künstlerischen Ideen gesprayten Elektro-Schaltkästen

vorbei ein Spaziergang durch die fast leere Hochstr.

in Ri. Europaplatz / Horster Str.

Die Fußgängerzone ist noch immer eine !

Am Feiertag sowieso Radler/Innen freie Zone !

Ein paar Autos müssen, leider wie immer,

Wege quer durch die Fußgängerzone am Feiertag abkürzen !

Ansonsten in aller Ruhe Blicke schweifen lassen,

zwischen 11: 30 - 12:00 Uhr am Pfingstmontag !