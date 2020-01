Vertreterinnen aus gleich drei Generationen einer Familie lernen und arbeiten (noch) gleichzeitig am am Gocher Gymnasium (GoGy).

GOCH. So konnte Sportlehrerin Susanne Beeck im letzten halben Jahr ihrer Dienstzeit am Gocher Gymnasium neben ihrer ältesten Enkelin Ronja (Jahrgang 6) auch ihre Tochter Melanie Tönnissen begrüßen, die sich nach ihrer Elternzeit an die Schule versetzen ließ und dort Biologie und Mathematik unterrichtet.

Angefangen hat alles vor mehr als 40 Jahren, als Beeck ihre Stelle am Gocher Gymnasium antrat, damals noch im alten Gebäude am Südring. Die gebürtige Niedersächsin konnte nach ihrem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln den damals herrschenden fachspezifischen Bedarf für Mädchensport am GoGy abdecken. Sie ist der Schule 42 Jahre treu geblieben und hat ihre Leidenschaft für Sport nicht nur zu ihrem Beruf gemacht, sondern sie auch an unzählige Schülerinnern und Schüler weitergegeben. Ganz sicher werden sich auch viele der Leserinnen und Leser an ihren eigenen Sportunterricht bei Susanne Beeck erinnern.

Ihre drei Kinder waren ebenfalls Schüler des GoGy und haben dort ihr Abitur abgelegt. Es ist nicht unbedingt ungewöhnlich, dass die Kinder von Lehrkräften an derselben Schule unterrichtet werden, dass aber eine Enkelin mit ihrer Oma am selben Gymnasium ist, darf man schon besonders nennen. Dies ist seit August 2018 der Fall, denn da wechselte Ronja Tönnissen von der Grundschule auf das GoGy. Von da an konnten sich Oma und Enkelin auch auf dem Schulhof sehen.

Eine einzigartige Situation ist aber mit dem Beginn dieses Schuljahres eingetreten. Denn ab Sommer 2019 sind drei Generationen der Familie am Gocher Gymnasium. „Das ist wirklich etwas Besonderes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas an vielen anderen Schulen gibt“, sagt Schulleiter Christoph Peters. Und wie finden die drei Damen das? Sie gehen damit ganz nüchtern und sachlich um. „Ich finde es gut, dass ich nicht mehr so oft mit dem Schulbus fahren muss. Außerdem bin ich dann eher zu Hause und kann morgens länger schlafen.“ Ein ganz pragmatischer Ansatz also, mit dem die elfjährige Ronja die Sache betrachtet.

Auch Melanie Tönnissen kann der besonderen Situation viel Gutes abgewinnen. Sie freut sich, an ihre alte Schule zurückgekehrt zu sein. Ihre eigene Mutter bezeichnet sie als sehr angenehme Kollegin, von der sie gerade am Anfang Vieles über das GoGy erfahren hat. „Es ist auch praktisch, dass Ronja mir schon mal was aus der Cafeteria mitbringen kann, wenn ich in der Pause mit anderen Dingen beschäftigt war und nicht selbst dazu gekommen bin“, so Tönnissen. Außerdem kann sie auf der gemeinsamen Autofahrt zur Schule bereits die wichtigsten und amüsantesten Dinge aus Ronjas Schulalltag erfahren. Aber bei aller Professionalität: Es sei schon etwas Besonderes, als mittlere Generation von dreien an der gleichen Schule zu sein, meint sie.

In den Ruhestand

Und das Familienoberhaupt? Auch Susanne Beeck ist sich der Besonderheit dieser Konstellation sehr wohl bewusst. Sie hat damit aber auch kein Problem, ganz im Gegenteil.

Doch nun ist diese Dreierkonstellation Geschichte. Zum Jahreswechsel ging Susanne Beeck in den wohlverdienten Ruhestand. Das konnte sie ruhigen Gewissens tun, denn ihre Dynastie am Gocher Gymnasium wird ja weitergeführt: Zum nächsten Schuljahr wird mit Marlin das nächste Mitglied der Familie am GoGy seine Schulkarriere fortsetzen.