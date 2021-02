Alles ist derzeit malerisch wollewatteweiß! Nach dem einsetzenden Schneefall am Wochenende, zeigte sich auch die Umgebung an der Niers in einem märchenhaften, weißen Gewand und lag dort in den frühen Morgenstunden noch unberührt in einer wundervollen Stille. Die Welt schien für einen Moment fast still zu stehen, fernab von Hektik, Stress und Lärm, nur das Läuten der sonntäglichen Kirchenglocken war zwischenzeitlich zu vernehmen. Ganz bewusst die eigenartige und geheimnisvolle Stille wahrzunehmen, ist ein bereicherndes Gefühl. Es war allerdings, trotz der am Niederrhein eher seltenen Winterromantik nicht nur wegen den vereisten Straßen und Verwehungen auch Vorsicht geboten. Bei einer geschlossenen Schneedecke ist es wichtig aufmerksam zu sein und das passende Schuhwerk zu tragen, nicht nur um trockenen Fußes durch den Schnee zu stapfen, sondern da sich Steine, Wurzeln, Kuhlen oder Scherben darunter verbergen können.