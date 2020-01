Keppeln. Am Wochenende öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Opel Movano, der an der Straße Rickenkamp in Keppeln abgestellt war. Sie entwendeten diverse Werkzeuge, wie unter anderem einen Akkuschrauber und eine Stichsäge und konnten unbemerkt flüchten. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich im gleichen Zeitraum an der Schulstraße in Sonsbeck. Ob es einen Zusammenhang gibt ist derzeit unklar.Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.