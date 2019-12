Eine gute Mischung an Veranstaltungen trägt ein erfolgreiches Konzept: Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins "Gocher Stadtpark - Für Jung und Alt" e. V. wies der Vorsitzende Thomas Claaßen auf die Bedeutung der unterschiedlichen Events hin, die gut besuchten wie Rock&Pop tragen die weniger rentablen wie "Spielen wie früher". Auf das Miteinander will der Verein darum nicht verzichten.

Das Credo kommt offenbar auch an: Nur zwei Vereinsaustritte musst der Verein verbuchen, dafür gab es sechs Neuzugänge. Insgesamt, so Thomas Claaßen, besteht der Verein aus nunmehr 49 Mitgliedern.

Die Veranstaltungen im kommenden Jahr hat der Verein bereits verplant und auch an die Stadt gemeldet. Das Jahresprogramm beginnt am 18. April mit einem neuen Event: Von 16 bis 21 Uhr lädt der Verein zum "Kölschen Abend". Mit dabei sind die Gruppe K6 aus Goch und ein Blasmusik-Orchester. Am 9. Mai wird das erste "Rock&Pop-Event" stattfinden. Am 30. Mai (16 bis 22 Uhr) folgt "Tanzen im Stadtpark" mit Disco mal anders und Hansi Domke. Das Vereinsfest wollen die Mitglieder am 10. Juni feiern. Am 25. Juli kommt es zur Neuauflage von "Reggae im Park", am 15. August findet wieder "Spielen wie früher" statt. "Rock&Pop" heißt es am 19. September und schließlich folgt am 3. Oktober die Premiere vom "Fest der Vereine" (Einen Bericht hierzu lesen sie auf einer anderen Seite).

Für das alljährliche Rock&Pop-Event sucht der

Stadtparkverein einen neuen Namen. Eine Entscheidung konnten die Mitglieder noch nicht herbeiführen, darum wurde das Thema verschoben.

In diesem Sinne wurde die Versammlung geschlossen. Das nächste Treffen der Mitglieder findet am 19. Februar im kommenden Jahr statt.