Am 4. März 1920 war der Friedensvertrag von Versailles, der das Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) völkerrechtlich beendete, gerade mal sieben Wochen alt. Rund 420 Kilometer davon entfernt erblickte an diesem Tag in Keppeln ein neuer Erdenbürger das Licht der Welt: Karl Wessels. Mittwoch feierte er seinen 100. Geburtstag.

VON FRANZ GEIB



Uedem. "Ich fühle mich gut", lacht der Senior, der an seinem Tag unter anderem den Bürgermeister und einige Nachbarn zu Gast haben wird. Dass er sich bis ins hohe Alter seines Lebens erfreut, war vor etlichen Jahren gar nicht so absehbar, wenn man seine Geschichte, die eine ganze Zeitungsseite füllen könnte, hört.

Geboren als Sohn des Schneidermeisters und Friseurs Johann Wessels und seiner Frau Maria (geborene Jansen), die beide auch einen Lebensmittelladen in der damaligen Neustraße (heute Steinstraße) betrieben, besuchte Karl zunächst die Volksschule, bis er mit 14 Jahren eine Anstellung in der Schuhfabrik van Haag fand. Sein Arbeitslohn: 14 Pfennige pro Stunde!

Vom Krieg nicht verschont

Es war die Zeit der absoluten NS-Herrschaft, die Richtung Zweiter Weltkrieg steuerte. Auch Karl Wessels blieb nicht verschont, und wurde im Mai 1940 zum Arbeitsdienst in Bernau bei Berlin befohlen, wie er sich erinnert: "Als dort die Krankheit Ruhr ausbrach, musste ich nach Hause, sollte mich aber bereit halten."

Die Zeit des jungen Keppelners war geprägt von Krieg und Verletzungen. Beim Sport traf ihn ein Medizinball schwer am Knie, trotzdem musste er beim Überfall auf Russland an die Front Richtung Moskau, um bei der Infanterie die Pferde zur versorgen. Wessels: "Eines Tages rückten 160 Mann a us, von denen nur 80 wiederkehrten." Bei Smolensk lag Karl Wessels ein Jahr lang in einer Stellung, die von russischen Einheiten aufgerieben wurde.

Russische Kriegsgefangenschaft

Mit dem Lazarettzug ging es 1943 nach Warschau, wo er den Aufstand im dortigen Ghetto miterlebte. Verwundet ging es nach Beyern, später wieder an die Front. Das tragische Ende der Odyssee: Im Mai 1945, als der Krieg bereits vorbei war, geriet der Keppelner in Tschechien noch in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst am 7. Juli 1947 entlassen wurde. Völlig abgemagert, wog der junge Mann damals nur noch 32 Kilogramm(!)

Der Tag der Entlassung in Freiheit war ein bedeutendes Datum für Karl Wessels, darum heiratete der junge Mann, der mittlerweile wieder bei der Schuhfabrik arbeitete, ein Jahr später auf den Tag genau seine damalige Freundin Katharina. Das junge Paar wohnte bis 1967 im elterlichen Haus in Keppeln, bevor es 1967 in ein neues Haus in Uedem einzog. Aus der Ehe gingen insgesamt vier Kinder, neun Enkel und nicht weniger als elf Urenkel hervor. Am Samstag wird der 100. Geburtstag im Kreise der Familie gefeiert.