+++ Nach Messerstecherei: SEK stürmt Wohnung +++

► Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei stürmten am Mittag eine Wohnung an der Heinitzstraße! Ein junger Mann (20) wurde dabei festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf soll der Hagener am 19. September in der Düsseldorfer Altstadt einen 19-jährigen nach einem Streit niedergestochen haben. Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass es in Lebensgefahr schwebte. Dem Tatverdächtigen wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Er wurde noch am späten Mittag einem Jugendrichter vorgeführt. (Text Blaulicht Report Hagen)