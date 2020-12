Zwischen Samstag, 19. Dezember, 20 Uhr, und Montag, 21. Dezember,6.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Poststraße. Am Montag bemerkte der Filialleiter mehrere Hebelspuren an der Eingangstür. Diese war dadurch verzogen und beschädigt worden.



Ersten Ermittlungen zufolge löste die Alarmanlage des Geschäfts am Samstag, gegen 23 Uhr, aus. Es ist wahrscheinlich, dass es bereits hier zu dem Einbruchsversuch kam. Den Tätern gelang es nicht, sich Zugang zu dem Objekt zu verschaffen. Ob sie gestört wurden, ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02331-9862066 entgegen.