Am Morgen kam es bei der Fa. Fass-Braun in Hagen-Eckesey zu einem Großbrand, mit bisher glücklicherweise nur einem Leichtverletzten.

Die Fa. stellt Industrieverpackungen, Fässer und Kanister her. Wie es zu dem Brand kam, werden die laufenden Ermittlungen zeigen.

Immer wieder auftretende Explosionen waren in einem weiten Umfeld zu hören. Die Gefahr vor verletzender Rauchentwicklung kann nicht ausgeschlossen werden.

Umliegende Firmen wurden vorsichtshalber evakuiert.