Am Donnerstag, 26. November, überfiel ein Unbekannter einen Frisörsalon in der Straße Auf dem Bauloh.



Gegen 10.40 Uhr betrat der Mann zunächst das Geschäft und fragte nach einem Termin. Im Laufe des Gesprächs zog er dann eine Pistole und forderte die Tageseinnahmen. Eine Mitarbeiterin händigte dem Täter daraufhin einen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt in Richtung Alter Reher Weg. Laut Angaben von Zeugen hielt sich der Unbekannte bereits vor der Tat im Bereich des Salons auf.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-25 Jahre alt, 180cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover mit weißer Applikation auf der Brust, dunkler Jogginghose mit seitlichen Applikationen und roten Turnschuhen. Zudem führte er einen schwarzen Beutel mit sich.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Tel. 02331-9862066 zu melden.