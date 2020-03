Am Dienstagvormittag, um 11.03 Uhr, wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz in der Schützenstraße alarmiert. In einem dortigen Betrieb hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, wurden diese, durch die Geschäftsleitung des Betriebes, auf einen möglichen Fehlalarm hingewiesen. Die Brandmeldezentrale und die Einsatzstelle wurden erkundet. Es stellte sich heraus, dass bei Reinigungsarbeiten an einer Maschine die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, da es zu einer Rauchentwicklung kam. Diese wurde durch einen Rauchabzug abgeleitet.

Nach 45 Minuten konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.