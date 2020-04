Im Reitverein Zum Rieselfeld*

Der Reit- und Fahrverein Zum Rieselfeld e. V. wurde 2006 in Münster gegründet. Er ist Mitglied des Stadt­sportbundes Münster und durch den Reiterverband Münster Mitglied des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine in Westfalen und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN).

Dieser Reitverein hat seinen Sitz auf der Reitanlage Bölting, die in den Rieselfeldern gelegen ist, dem Europäischen Vogelschutzreservat vor den Toren Münsters.

Die Reitanlage bietet daher nicht nur attraktive Ausreit­möglichkeiten in die nähere Umgebung, sie ist auch an das städtische Reitwegenetz angeschlossen!

Zur Reitanlage selbst gehören mehrere Reitplätze, zwei Reithallen, ein Aussenlongierplatz und eine Longierhalle sowie ein Springplatz, ein Geländeparcours und zwei Galoppbahnen.

"An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft,

sondern seinen Charakter."

Konfuzius

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern