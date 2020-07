*Im Wildfreigehege Nöttler Berg in Saerbeck (Kreis Steinfurt)*

Sowohl heimischen Arten wie Rotwild, Wildschweine, Haushühnern, Ziegen, Schafe und den europäischen Nerz, als auch fremdartige Tiere wie Bisons, Nandus, Alpakas und vietnamesische Zwerghängebauchschweine, sind in diesem Wildfreigehege zu entdecken.

Viele Tiere bewegen sich in dem weitläufigen Gelände in Tuchfühlung mit den BesucherInen, was nicht nur Kinder als ein besonderes Erlebnis empfinden.

- Foto/ Copyright: Birgit Leimann Münsterland in Bildern - Saerbeck, Mai 2020