Wölfe im Allwetterzoo Münster* 🐕

Im Allwetterzoo Münster leben in einer Gruppe derzeit drei männlichen Timberwölfen (Canis lupus lycaon) seit Oktober 2015. Zwei der hellere Wölfe stammen aus Mulhouse im Elsass, der dritte dunklere Wolf kommt aus dem Tierpark Saerbeck im Kreis Steinfurt.

Timberwölfe sind in großen Bereichen Nordamerikas verbreitet. Heute findet man sie noch in dichten Nadelwäldern im Südosten Kanadas und im Osten der USA.

