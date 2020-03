Eine Entdeckungstour über das Industriegelände, ein Workshop zum Upcycling oder der Bau eines Insektenhotels - die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben für die anstehenden Osterferien ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es gibt unterschiedliche Angebote in den Bereichen Natur, Theater, Hand-werk, Erlebnis, Film, Kunst und Spiel, die sich an den Wünschen der Kinder und Jugendlichen orientieren.

Das LWL-Freilichtmuseum Hagen bietet kreative Mitmachangebote in den Osterferien an. Vor Ostern, von Dienstag bis Donnerstag (7. bis 9.4.), können alle Schulkinder ab acht Jahren an dem Schülerworkshop "Das Geheimnis der Camera Obscura" teilnehmen. Der zweistündige Workshop findet jeweils von 12 bis 14 Uhr oder 14:30 bis 16:30 Uhr statt. Der Workshop klärt auf: Wie wurden früher Fotos gemacht, ohne digitale Kameras und Smartphones? Und wie aufwendig war das? Grundsätzlich ist eine Kamera nämlich nichts anderes als ein dunkler Kasten mit einem kleinen Loch. Die Schulkinder bauen die alte Kameratechnik nach und beobachten, wie die Kamera ein Bild "einfängt". Dazu braucht es nicht viel mehr als ein bisschen Pappe, ganz viel Neugier und Forscherdrang. Die Kinder bringen bitte eine leere Chips-Dose von zu Hause mit und ziehen sicherheitshalber unempfindliche Kleidung an. Eine Anmeldung wird telefonisch unter 02331 7807-0 erbeten.

Im Ferienprogramm nach Ostern heißt es von Dienstag bis Freitag (14. bis 17.4.) "Buchbinden - Vom Papier zum Buch". Der Workshop findet jeweils von 12 Uhr bis 14 Uhr oder von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt - für Kinder ab acht Jahren. Zwischen zwei Buchdeckeln finden sich spannende Abenteuer. Doch wenn der Einband langweilig ist, schaut niemand rein. Für eigene Notizen oder zum Verschenken binden die Schulkinder ein Faltbuch (Leporello) und gestalten es nach ihrem Geschmack. Anschließend nimmt jeder sein gestaltetes Buch mit. Die Kinder ziehen sicherheitshalber unempfindliche Kleidung an. Eine Anmeldung zu dem zweistündigen Kursus wird telefonisch unter 02331 7807-0 erbeten.

Bei beiden Ferienangeboten werden die Materialien gestellt - nur der Eintritt ist zu entrichten.

Außerdem gibt es zu den Ostertagen noch weitere Programme:



Mittwoch, 8.4.

"Drucken mit Buchstaben"

13 bis 17 Uhr / offene Werkstatt in der Druckerei / für alle ab acht Jahren

Bitte unempfindliche Kleidung tragen.

Sonntag, 12.4.

"Frühlingserwachen am Bienenstand"

ab 10 Uhr / Wo waren die Bienen im Winter? / Haus Haspe

"Aus dem Ei geschlüpft"

13 bis 17 Uhr / österliches Mitmachangebot im Forscherlabor / für alle ab acht Jahren

Montag, 13.4.

"Aus dem Ei geschlüpft"

13 bis 17 Uhr / österliches Mitmachangebot im Forscherlabor / für alle ab acht Jahren

Jeden Samstag (von 14 bis 17 Uhr) und jeden Sonntag (von 13 bis 17 Uhr) gibt es ein kostenloses Mitmachangebot in einer der Werkstätten für alle ab acht Jahren.



Mehr Informationen finden Interessierte unter https://www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de/