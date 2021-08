Elvis, alias Aron King überzeugt anlässlich der Schloss-Spiele auf Schloss Hohenlimburg. Er wird unterstützt von seiner neunköpfigen "Rock Kings Roll" Band. Stimmlich kommt der gelernte Altenpfleger nah an seinem Original, auch die bekannten Moves des Musikers aus Memphis hat er drauf.

Es ist eine Zeitreise durch das Leben des legendären Elvis Presley.

Von den Anfängen in den 50er Jahren, über die Filmkarriere in den 60ern bis hin zu den bombastischen Las-Vegas-Shows in den 70er Jahren ist alles dabei. Die aufwendigen Kostüme bezieht Aron, speziell für ihn maßgeschneidert, aus den USA.

Es ist eine gut erstellte Story, denn nicht von ungefähr ist Aron King einer der erfolgreichsten Elvis-Tribute-Artists in Deutschland.

Die 9-köpfige Band "Rock Kings Roll" mit Frontmann Aron King existiert bereits seit zehn Jahren, sind allerdings erst seit vier Jahren als reine Elvis-Tribute-Band unterwegs.

Auf dem Schloss kommt, mit sattem Sound und in der Kombination mit hervorragender Technik, der Eindruck einer kleinen Las-Vegas-Show auf.



Vor 44 Jahren starb Elvis Presley. Doch der King of Rock’n’ Roll fasziniert und inspiriert noch heute mit seiner Musik - und mit seiner Mode.

Lässig und cool betritt Aron in einem schwarzen Outfit, das der Stil-Ikone Elvis um nichts nachsteht, die Schloss-Bühne.

Schon nach kurzer Zeit heizt der Wittener Sänger mit seiner Band die Schlossgäste, trotz kühlen Außentemperaturen, ein. Mit „Power of my Love“ füllt seine kraftvolle Stimme den Innenhof. Zum Glück fallen keine kreischenden weiblichen Fans, wie in den 70er Jahren, in Ohnmacht.

Nah am Original mit Stimme & Outfit



Ob bei "Love Me Tender", "That's" all right", "Love me tender", "My way" oder "Blue Suede Shoes", seine Stimme und die Muves passen.

Die Stimme, mit dem unverwechselbaren Ton, erinnert sehr an sein musikalisches Vorbild. Selbst der berühmte Hüftschwung sitzt und über zehn Jahre Gesangsausbildung ergeben neben Choreographie, Ausdruck und Performance einen ausgezeichneten Gesamteindruck.

Seine "Rock King's Roll" Band ist mit dem Elvis-Sound bestens eingespielt und an dem Erfolg des Abends ebenso stark beteiligt.

Mit "Jailhouse Rock" und "Whole Lotta Rosie" als Zugaben, beendet Aron King mit seiner Band einen noch lange in Erinnerung bleibenden Abend im ausverkauften Innenhof des Schlosses..

Die Besucher sind am Ende der Elvis-Tribute-Show durch "die Stühle" hinweg begeistert, inspiriert und fühlen sich mitgenommen bei einer fulminanten „Thank you for the Elvis music night“.



Weitere Veranstaltungen auf einen Blick

Spielort: Schlosshof Hagen-Hohenlimburg

