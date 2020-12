Ein anderer Krippenweg*

Die Vielfalt des Handorfer Krippenweges macht die Adventzeit zu einem besonders eindrucksvollen Erlebnis. Außergewöhnliche Exponate mit der Weihnachtsbotschaft können in aller Ruhe und coronasicher unter freiem Himmel betrachten werden.

Gerade in diesem besonderen Jahr, in dem die Menschen auf manche Dinge verzichten müssen, ist der Rundgang auf extrabreiten Wegen im Schatten der Petronilla-Kirche in Münster/ Handorf für kleine und große BesucherInnen eine Bereicherung.

Zwar werden derzeit keine Führungen angeboten, dennoch ist die Ausstellung ganztags geöffnet und in der Dämmerung besonders sehenswert.

Ein digitaler Pacours wurde von SchülerInnen des Gymnasiums St. Mauritz in Münster sowie von der Gemeinde St. Petronilla zum Krippenweg 2020 erstellt.

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern