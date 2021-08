20.000 MEILEN UNTER DEM MEER, die fantastische Abenteuer-Unterwasser-Bühnenshow, ist eine poetische Reise in die Abgründe des Meeres und des menschlichen Herzens, eines der großen Märchen der Moderne.

Der französische Buchautor Jules Verne schrieb das Stück vor rund 150 Jahre. Nun kommt dieses bedeutende Stück als modernes Musical mit einer audiovisuellen Show zurück auf die Bühne. Die Gastspiel-Premiere: Freitagabend auf dem Hohenlimburger Schlosshof anlässlich der 67. Hohenlimburger Schloss-Spiele ist eine glanzvolle Premiere des Musicels.

Vor ausverkauftem Haus, sind die Besucher angetan von der Inszenierung des Stückes, als auch von der Leistung der darstellenden Künstler.



Zwischen dem stimmungsvollen Bühnenbild mit Märchen- und Science-Fiction-Szenario, verwachsen klassische Musicalpassagen mit Theaterelemente und elektronische, zeitgenössische Musik.

Regisseur entwickelt Fantasie anregende Momente

Claude-Oliver Rudolph, bekannt als deutscher Schauspieler und Kinofilmstar, z.B. an die James-Bond-Folge ‚Die Welt ist nicht genug‘ an der Seite von Pierce Brosnan, führt in dem THE JULES VERNE EXPERIENCE Musical Regie.

Rudolph entwickelt Fantasie anregende Momente, von Jules Vernes berühmten Abenteuerroman von 1866, die den Schloss-Zuschauern in fesselnder Form nahe gebracht werden.

Inzwischen fungiert der gebürtige Frankfurter nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent und Regisseur mit hervorragendem Namen in der Branche.

Die Musik von The Jules Verne Experience zu ‚20.000 Meilen unter dem Meer‘ stammt von Ingo Hauss und Hayo Lewerentz, den beiden Hauptprotagonisten der deutschen Elektronik-Techno-Band U96 (ihre größten Hits: ‚Das Boot‘, ‚Love Religion‘, ‚Heaven‘). Passend zum opulenten Sujet haben Hauss und Lewerentz eine künstlerisch spannende Mischung aus elektronischer Musik im Stile von Kraftwerk und Jean-Michel Jarre sowie klassisch-sinfonischen Orchesterpassagen erschaffen.

Das Musical geht mit dieser spektakulären Bühnenshow, der Jules Verne Experience, noch auf Tournee quer durch Europa.

Produktionsleiter: Bernhard Steinkühler (Gründer -Eat My Shorts- HAGENER KURZFILMFESTIVAL)

Regie: Claude-Oliver Rudolph

Musik: Hayo Lewerentz (U96)