Jovele Graffitis von Rookie*

In diesen Tagen sind tolle Werke des Graffiti-Künstlers Rookie aka Liquid Luck in Münsters Innenstadt zu sehen. Der gebürtige Dresdener zeigt unter anderem Münsters Kult-Musiker Onkel Willi, mehrere Jahrzehnte vor dem Rathaus in Münster auf seiner Gitarre und seiner Mundharmonika spielte.

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern