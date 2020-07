Mit dem Kunst-Schaufenster im ersten Obergeschoss der Rathaus Galerie Hagen wurde in Zusammenarbeit mit dem Osthaus Museum Hagen ein Raum geschaffen, der Künstlern aus Hagen und der Region die Möglichkeit für Ausstellungen bietet. Noch bis zum 5. September zeigen nun zwei Künstlerinnen aus Iserlohn in einer Doppelausstellung unter dem Titel „Kunst-Spagat“ Auszüge aus ihren Werken.



Silvia Blum gründete 1998 die Kunstfabrik „Casa b“ in Iserlohn. Inspiriert durch den Umgang mit den verschiedenen Werkstoffen begann sie, experimentell zu arbeiten. Ihre Werke aus Ton, Metall, Beton und Kunststoff zeigen überwiegend menschliche Figuren in unterschiedlichen Lebenssituationen. Ausdruck ihres Schaffens ist es, Objekte in stark reduzierter Form darzustellen. Dabei lässt Silvia Blum sich ausschließlich vom Material leiten. Zahlreiche Projektarbeiten im Außen- und Innenbereich begleiten ihr bildhauerisches Schaffen.

Ulla Schürfeld begann 2001 die Malerei unter professioneller Anleitung verschiedener Dozenten auszubauen. Bevorzugte Materialien in ihren Arbeiten sind Acryl, Wachs, Spachtelmasse und Gouache. Ulla Schürfeld malt, was sie anspricht und ihr gefällt. Ihre Werke wurden bisher in Einzel- und Gruppenausstellungen mit „Casa b“ und der Künstlergruppe „Art und Weise“ in Gemeinschaftsausstellungen präsentiert.