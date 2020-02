Das sechste Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters Hagen findet am 11. Februar um 19.30 Uhr unter der Leitung von Joseph Trafton in der Stadthalle Hagen statt.



Parallel zur Einführung für Erwachsene um 18.45 Uhr wird unter dem Titel „Sinfonikus“ von auch eine interaktive Einführung für acht bis 12-Jährige im Sinfonium angeboten. Der Eintritt beträgt 12 Euro (ermäßigt sechs Euro) und beinhaltet die Teilnahme am „Sinfonikus“ sowie den Besuch des Konzertes.