Stadtstrand Hagen - Morgen Eröffnung

ENDLICH ­čöą ER├ľFFNUNG AM DONNERSTAG! ­čŹ╣ԜǴŞĆÔŤ▒

Wir freuen uns auf Euch und haben Mega Lust, mit Euch gemeinsam den Stadtstrand am Hengsteysee mit der einzigartigen Stimmung und guter Laune zu f├╝llen! Am Donnerstag (Fronleichnam) ab 11 Uhr gehtÔÇÖs los! ­čśÄ F├╝r die Summer-Vibes sorgen DJ Carl Bangz & Friends ԜǴŞĆ­čÄž

Kostenlose B├╝rgerschnelltest k├Ânnen vor Ort gemacht werden. Daf├╝r wurde eine Teststation eingerichtet. Anmeldung nicht erforderlich

­čŹ║­čŹ╣ Unsere Getr├Ąnke- und Speisekarte (vorl├Ąufige) findest du online unter www.stadtstrand-hagen.de ­čŹö

ÔŤ▒ Platzvergabe erfolgt vor Ort, es ist keine Reservierung m├Âglich. Freier Eintritt.

­čÜŽ Zugang nur mit negativem Test (max. 48 Stunden) oder Nachweis (Genesen o. Geimpft). Es sind aktuell 2 Haushalte pro Tisch erlaubt, wobei Genesene, vollst├Ąndig Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren nicht z├Ąhlen.

­čÜ┤ÔÇŹÔÖé´ŞĆ F├╝r Radfahrer gibt es vor Ort Stellpl├Ątze. ­čÜŚAutofahrer nutzen bitte die Parkpl├Ątze rund um den Hengsteysee. ­čÜŹAnreise mit dem Bus: Linie 515 bis ÔÇ×Familienbad HengsteyÔÇť.

­čî┤ԜǴŞĆ Der Stadtstrand am Hengsteysee wird pr├Ąsentiert von: Autohaus Kramer, K├Ânig Pilsner und Mark-E

Ob wir aufgeregt sind? Absolut, wir freuen uns riesig! ­čśŹ­čą│