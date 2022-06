Einen Online-Kurs zur Einführung in PowerPoint veranstaltet die Volkshochschule Hagen am Dienstag, 21. Juni, und am Donnerstag, 23. Juni, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr.

Die Teilnehmenden erstellen aussagefähige Präsentationen, formatieren die Folien, weisen Designs zu und richten Folienübergänge und Animationen ein. Außerdem erhalten sie nützliche Tipps zum Präsentationsablauf. Interessierte können sich zu dem Kurs mit der Kursnummer 4555Z bis Montag, 20. Juni, unter Telefon 02331/207-3622 oder über die Internetseite www.vhs-hagen.de anmelden.

Vorausgesetzt werden Windows-Kenntnisse und die Installation der Zoom-App. Der Zoom-Code wird nach der Anmeldung mitgeteilt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein PC, Laptop oder Tablet mit Mikrofon und Sound Ausgabe sowie eine stabile Internetverbindung