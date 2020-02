Bei klarem Himmel steht am Mittwoch, 4. März, von 19 bis 21 Uhr die Himmelsbeobachtung mit den Teleskopen der Sternwarte im Vordergrund. Auch wird der aktuelle Sternenhimmel mit bloßem Auge und Fernglas beobachtet.



Dabei können die Gäste u.a. die Sternbilder kennen lernen. Bei bedecktem oder noch zu hellem Himmel präsentiert die Sternwarte den Sternenhimmel per Computersimulation auf einer großen Leinwand in unserem gemütlichen Vortragsraum.

Die Mitglieder stehen den Besuchern auch für einen ausführlichen Rundgang durch Sternwarte und Wetterstation und für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.

Auch der Eugen-Richter-Aussichtsturm ist geöffnet. Der Eintritt ist frei.