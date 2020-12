Die Kaufmannsschule II ist für ihr europäisches Schulprojekt über die Zukunft der EU ausgezeichnet worden. Sie erhielt für „Blueprints for BFF in Europe“ von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2020 für beispielhafte Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur Anerkennung.



Im Projekt haben sich Schüler der Altersklasse 16 bis 21 Jahre mit dem Thema „Visionen für Europa“ beschäftigt. Was sollte Deutschland in seiner EU-Ratspräsidentschaft tun, um Werte wie Demokratie und Menschenrechte zu stärken? Vor dem Hintergrund zunehmender nationalistischer Tendenzen in einigen EU-Ländern entwarfen die Jugendlichen fünf Kampagnen mit Titeln wie „Make Europe great again!“, „Europe for Future“ oder „Politik ist sexy“, mit denen sie für die EU warben. Ihre Wünsche und Forderungen wie einen besseren Klimaschutz, gute Bildungschancen oder Gleichberechtigung brachten sie in Planskizzen für ihr „Europäisches Haus“ zu Papier und setzten sie in Videos in Szene. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in Polen und Griechenland statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Englisch.

„Ein äußerst wichtiges Projekt in einer Zeit, in der die Europaskepsis zunimmt. Die Abkürzung BFF im Projekttitel steht für „Best friends forever“ – „Für immer beste Freunde“ und bringt die Forderung der jungen Europäer auf den Punkt. Indem sie gemeinsam über ihre Wünsche und Visionen für die EU sprechen, leisten sie einen wertvollen bürgerschaftlichen Beitrag“, so das Urteil der Jury.

Über eTwinning



Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel würdigt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz jährlich herausragende europäische Schulpartnerschaften, die sich durch eine ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen den Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen.

Schulen und Vorschuleinrichtungen können mithilfe von eTwinning Partnerschaften über das Internet aufbauen und mit digitalen Medien gemeinsam lernen. Europaweit sind rund 210.000 Schulen bei eTwinning angemeldet und nutzen die geschützte Plattform für ihre Projektarbeit. Als Teil des Programms Erasmus+ der Europäischen Union wird eTwinning von der Europäischen Kommission und der Kultusministerkonferenz gefördert.