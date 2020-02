Das Hagener Stadtmuseum sammelt in Vorbereitung einer geplanten Sonderausstellung in den Räumen des Osthaus Museums Hagen verschiedene Hagener Souvenirs wie Erinnerungsstücke oder mit Hagen-Motiven bedruckte Objekte und bittet um Leihgaben aus der Bevölkerung.



Die Sammlung hält bereits einige Beispiele bereit: Neben Krügen mit dem Hagener Rathaus und Gläsern der früheren Andreas-Brauerei gibt es Zinnteller mit dem Hagener, Boeler und Hohenlimburger Stadtwappen.

Wer in Besitz solcher Objekte ist und diese dem Stadtmuseum zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, sich nach Möglichkeit mit einem Foto des Objekts an Lioba Hamacher unter E-Mail lioba.hamacher@stadt-hagen.de zu wenden. Nach der Ausstellung erhalten die Leihgeber ihre Souvenirs zurück.

Die interessantesten Stücke werden zudem auf der städtischen Seite (www.hagen.de) sowie auf der gemeinsamen Seite des Stadtmuseums und Stadtarchivs in dem sozialen Netzwerk Facebook vorgestellt, auf Wunsch auch mit Namen des Besitzers.