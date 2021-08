Der in Brilon geborene CDU-Politiker, Lobbyist und Jurist Friedrich Merz, sprach auf dem Gelände der Hagener Elbershallen am Dienstagabend auf Einladung von Christian Nienhaus. Nienhaus ist der CDU-Kandidat für Hagen, Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm, in den Bundestag.

(Auszüge der Rede von Friedrich Merz im beigefügten Video)

Merz referierte im Zuge der CDU-Wahlkampftour öffentlich über die politische Lage im Land und kandidiert selbst bei der anstehenden Bundestagswahl für den Hochsauerlandkreis.

Er mahnte seine Parteifreunde, im Endspurt des Wahlkampfes, kämpferischer an der Seite des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet zu stehen und diesen in vollem Umfang noch besser zu unterstützen.