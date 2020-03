Vision wurde Wirklichkeit: Am heutigen Freitag wurde nach rund acht Jahren Bauzeit die Bahnhofshinterfahrung für den Straßenverkehr freigegeben. Damit bringen der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) und die Stadt als Auftraggeberin eines der wichtigsten städtebaulichen Verkehrsprojekte der vergangenen 50 Jahre offiziell zum Abschluss. Und ganz gegen den Trend bei solchen Großprojekten werden die Gesamtkosten – nach aktuellem Stand – rund 7,5 Millionen Euro unter der ursprünglich kalkulierten Summe bleiben.

Eigentlich ein guter Grund, die Eröffnung gebührend zu feiern. Jedoch hatte sich Oberbürgermeister Erik O. Schulz am späten Donnerstagnachmittag dazu entschieden, die Eröffnungsfeier mit 400 geladenen Gästen abzusagen. " Ich bedaure diese notwendige Entscheidung sehr, weil ich weiß, welch auch symbolische Bedeutung der Festakt für die am Projekt beteiligten KollegInnen, die Firmen und unsere Stadt insgesamt hat", so der OB.

Auch ohne Eröffnungsfeier: Der Verkehr fließt und man bemerkt bereits eine Entlastung auf dem sonst so viel befahrenen Graf-von-Galen-Ring.