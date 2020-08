Hiroshima - Zum 75. Jahrestag* ⏰

75 Jahre nach Hiroshima oder "Als der Zweite Weltkrieg in die Verlängerung ging"

Der Maler, Bildhauer und Aktionskünstler Laurenz E. Kirchner aus Münster erinnerte heute Morgen um 8.00 Uhr auf dem Domplatz in Münster mit seiner Kunst-Installation, Performance und Ausstellung "Bodennullpunkt Hiroshima" an den Beginn des atomaren Krieges in Hiroshima am 6. August 1945, damals an einem sommerlichen Montagmorgen. An diesem Tag bekam um 8.15 Uhr, als in Europa der II. Weltkrieg beendet schien, der Pazifik noch ein unrühmliches "Finale".

Über den Domplatz trugen heute Ehrenamtliche einen originalgetreuen Nachbau der V1-Rakete. Auf einem mobilen Glockenstuhl erschien eine 250 Kilogramm schwere Friedensglocke, die der Künstler Laurenz E. Kirchner für diesen Anlass in der Glockengießerei Gescher (Kreis Borken) anfertigen ließ. Auf meterhohen Holztableaus zeichnete Kirchner dreidimensional die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges in Hiroshima und in Münster nach. Dabei ging es ihm vor allem um die Opfer in der Zivilbevölkerung. Eine Textperformance von Kirchner und einen Wortbeitrag von Oberbürgermeister Markus Lewe, sowie ein Live-Oboe-Spiel von Hannah-Theresa Wappler aus dem Film "Schindlers Liste" rundete die Veranstaltung ab. Am Ende der Präsentation hatten die BesucherInnen die Gelegenheit für einen Austausch mit dem Künstler.

Zur Idee:

Laurenz E. Kirchner möchte ebenso daran erinnern, wie bis heute Kriege und Gewalt unser Leben prägen, hinein bis in unser Alltagsleben. Der gebürtige Münsteraner wählte den Ort für sein besonderes Kunstprojekt bewusst aus: In der Friedensstadt Münster wurde 1648 der Westfälsche Friede geschlossen. Nach 30 Jahren Krieg.

Nach Vereinbarung eines besonderen Hygienekonzeptes für dieses Kunstprojekt (das erste Kunstprojekt im Öffentlichen Raum nach dem Corona-Lockdown) mit der Stadt Münster, war eine großzügige Bespielung des Domplatzes in Münster möglicht.

Quelle: Laurenz E. Kirchner

- Fotos/ Copyright: Thomas M. Weber (WebRock People - Emsdetten/ Kreis Steinfurt)

- Mit freundlicher Zustimmung -