noch ein paar Ergänzungen zum unteren Schreiben von Gestern. Also zuerst eine Anmerkung dazu warum die Rahmeder Talbrücke, nach der letzten Regelprüfung in 2017, länger belastbar eingestuft wurde als die Talbrücke Brunsbecke bleibt mir ein Rätzel. Wenn ich beide Brücken auf Fotos aus 2017 und danach vergleiche macht die Talbrücke Brunsbecke, rein optisch einen viel solideren und stabileren Eindruck als die Talbrücke Rahmede. Außerdem ist bemerkenswert das die Brunsbecker Talbrücke auch weiterhin sowie nach erneuter Prüfung gute Standfestigkeit zeigt. Ich will hier keinem etwas unterstellen aber, auch diese, unter vielen anderen offenen Fragen z.B. Querverzüge und warum Brücken ohne volkswirtschaftliche Bedeutung wieder erneuert werden, obwohl ein Unterquerungsbauwerk reichen würde, warum man nicht durch Vorlegung der Widerlager kürzere Überbaulängen angestrebt hat usw. bedürfen, auch im Sinne der Steuergeldgebenden Bürger einer Klärung.

Nun kommen bestimmt wieder Einwende von der Behördenseite. Bei den erfoderlichen Erdarbeiten, bewehrte Erde und Gabionenwände, gibt es genug Beispiele das es eine schnelle, sichere und auch bewährte Bauform ist. Eine Anlieferung von Füllmaterial bis zu hundert LKW am Tag ist möglich das heißt in diesem Fall ca. überschlagene 8000 Lkw Ladungen. Abbruchmateral von anderen Brückenbauwerken liegt links und rechts der A 45, so das der Erdbau zur Dammherstellung in fünf bis sieben Monaten möglich sein sollte. Paralell können Widerlager arbeiten für die Brückenelemente laufen. Das geht in zwei Jahren aber bitte gestern anfangen.

ewt. ist eine Möglichkeit der Bauzeitverkürzung die Vorverlegung der Widerlager durch Dammaufbau mit bewehrter Erde und Gabionenwandverbau, hierdurch könnte die freie Spannweite für die zwei Brückenhälften auf 140,00 m ( wie bei der Kochertalbrücke ) bis 170,00 m, ohne Bogen reduziert werden. Siehe Anhang. Die Bauzeit sowieso. Die vorgezogen Widerlager zur Reduzierung der Brückenbauzeit kann auch bei vielen anderen Brückenneubauten angewandt werden. Hierzu habe ich unter anderem im Lokalkompass Hagen, Rubrik Politik schnell ein paar Artikel geschrieben.

