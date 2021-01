Im Rahmen des Lockdowns bleiben die Stadtbücherei auf der Springe und die Stadtteilbüchereien in Haspe und Hohenlimburg bis mindestens 31. Januar geschlossen. Die Leihfrist von Medien, die in diesen Zeitraum fallen, wird automatisch bis in den Februar verlängert.

Ab Montag, 11. Januar, startet die Aktion „Wunschtüte“. Dann können Interessierte per Telefon oder E-Mail bis zu zehn verfügbare Medien vorbestellen und kontaktlos abholen. Zusätzlich steht natürlich weiterhin das digitale Angebot der „Onleihe“ bereit. Weitere Informationen zur „Wunschtüte“ und zur „Onleihe“ gibt das Team der Stadtbücherei unter Telefon 02331/207-3591 oder unter E-Mail stadtbuecherei@stadt-hagen.de sowie auf der Internetseite www.hagen.de/stadtbuecherei.