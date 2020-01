Beim kostenlosen Azubi-Speed-Dating am Donnerstag, 30. Januar, von 13 bis 15.30 Uhr in den Cuno-Berufskollegs für Technik, Viktoriastraße 2, können Schüler im Zehn-Minuten-Takt attraktive Ausbildungsbetriebe und ihr Ausbildungsplatzangebot kennenlernen.



Eingeladen zum Speed-Dating sind die Schüler aller Schulformen, die 2020 eine duale Berufsausbildung beginnen möchten.Veranstaltet wird das Speed-Dating von den Cuno-Berufskollegs für Technik in Hagen und dem JOBSTARTER Plus-Projekt Projekt „Ausbildung jetzt!“ der agentur mark GmbH mit Unterstützung der Jugendberufsagentur Hagen. Als Teil des Bundesprogramms JOBSTARTER plus wird „Ausbildung jetzt!“ gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds.

Stefan Bannach von „Ausbildung jetzt!“ sieht im Speed-Dating eine echte Chance für die Jugendlichen: „Beim Dating zählt der persönliche Eindruck, die Zeugnisse sind erst einmal zweitrangig. Im Gespräch können beide Seiten dann feststellen, ob die Chemie stimmt.“

Die Betriebe können sich beim Speed-Dating ein Bild vom potenziellen Nachwuchs machen, ohne ausschließlich auf Bewerbungsunterlagen, Noten und Zeugnisse angewiesen zu sein. Idealerweise bringen die Jugendlichen aber eine Kurzbewerbung mit, damit sich die Betriebe an sie erinnern und gegebenenfalls Kontakt zu ihnen aufnehmen können.