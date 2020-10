Breckerfeld. Am Samstag, 28. November, findet in der Hansestadt Breckerfeld die nächste Aktion zur Einsammlung von Sonderabfällen und kleiner Elektro- und Elektronikgeräte statt. Es können solche Abfälle entsorgt werden, die von der normalen Abfuhr (Abfallbehälter, Sperrmüll, Elektrogroßgeräte und „Gelbe Säcke") ausgeschlossen sind. Gesammelt wird auf dem Wanderparkplatz an der Taubenstraße von 9 bis 11.30 Uhr und auf dem Marktplatz im Ortskern Breckerfeld zwischen 12 und 15 Uhr.

Zu den Sonderabfällen gehören Medikamente, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, Farben, Lacke, Verdünner, Labor- und Chemikalienreste, Batterien, Pflanzengifte, Schädlingsbekämpfungsmittel, Spraydosen und Leuchtstoffröhren. Elektrokleingeräte sind beispielsweise Taschenrechner, Rasierapparate, Radios, Kaffeemaschinen, Toaster, Bügeleisen, Eierkocher, Küchenmaschinen, PC's oder Drucker.

Rote Tonnen aufgestellt

Erneut können die Bürger bei der Sammelaktion auch Altmetall anliefern. Dazu stellt der Ennepe­Ruhr-Kreis einen Altmetallcontainer bereit. Zusätzlich können die Bürger auch Tintenpatronen, Druckerkartuschen sowie CDs und DVDs ohne Umverpackung anliefern. Hierzu stellt der Ennepe-Ruhr-Kreis sogenannte Rote Tonnen auf. Für die Anlieferung von Hartkunststoffen (wie Regenfässer, CD-Hüllen) stellt der Ennepe-Ruhr-Kreis einen entsprechenden Container bereit.

Eine zertifizierte Möglichkeit der datenschutzsicheren Aktenvernichtung von Papierakten rundet das Entsorgungsangebot ab. Entsorgungsberechtigt sind ausschließlich Privathaushalte der Bewohner der Hansestadt Breckerfeld. Abfall aus Gewerbebetrieben und Abfall von Bewohnern anderer Städte und Gemeinden wird nicht angenommen.

Auf die Sicherheit achten

Die Bürger werden darum gebeten, die Abfälle nicht vor der jeweiligen Abholzeit einfach am Abholplatz abzustellen, da eine fachgerechte Entsorgung nur gewährleistet werden kann, wenn die Abfälle direkt an den Containern abgegeben werden. Außerdem stellt der Sondermüll eine Gefahr für Passanten und spielende Kinder dar.